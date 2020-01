Fonte: Marco Conterio

Attesa a Verona per gli addii già previsti e preannunciati, di Vitale e Crescenzi. A breve dovrebbe arrivare la fumata bianca per Federico Dimarco dall'Inter, poi i due avranno il via libera: l'esterno nerazzurro si aggregherà, se tutto andrà come previsto, agli scaligeri per 18 mesi.