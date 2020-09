tmw Hellas Verona, fatta con l'Inter per un nuovo prestito di Salcedo

vedi letture

Eddie Salcedo si appresta a lasciare l'Inter ancora una volta, per dirigersi nuovamente verso l'Hellas Verona, dove ha giocato in prestito già la scorsa stagione. Secondo quanto risulta a TMW, dopo la visita del ds scaligero D'Amico e del procuratore Riso nella sede interista, si è arrivati alla conferma degli accordi già raggiunti in precedenza, con Salcedo che tornerebbe in prestito agli ordini di Juric. Sembra ormai fatta.