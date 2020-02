vedi letture

tmw Hellas Verona, Lazovic: "Udinese forte fisicamente, questo è un buon punto"

Il centrocampista del Verona Darko Lazovic ha commentato così in zona mista, ai microfoni di TMW, lo 0-0 di Udine: “Ci aspettavamo una partita così perché l’Udinese è una squadra forte fisicamente, hanno buoni giocatori. Possiamo essere contenti di questo punto, anche perché non abbiamo subito gol. Penso che stiamo dimostrando di essere una squadra vera, dobbiamo continuare così, essere umili e pensare partita dopo partita per raggiungere il nostro obiettivo”.

Dopo la Juve c’era il rischio di rilassarsi.

“Con Juric è difficile rilassarsi. Sicuramente dopo le grandi partite può esserci un calo, ma oggi abbiamo fatto bene e siamo contenti”.

Cosa è cambiato rispetto all’andata?

“Il risultato direi. È da tanto che sono in Italia ed è sempre difficile giocare contro l’Udinese, sono forti fisicamente. Oggi abbiamo avuto 2-3 occasioni, potevamo anche vincere, ma siamo contenti così. È sempre difficile quando una squadra si chiude dietro, poi noi abbiamo provato in tutti i modi. Abbiamo preso un punto importante che ci deve dare la forza di continuare su questa strada e di salvarci il prima possibile. È sempre bello vincere contro le grandi squadre, poi tutte le partite valgono gli stessi punti. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita col Cagliari che sta facendo un buonissimo campionato. Dovremo essere bravi per provare a fare punti”.