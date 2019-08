Fonte: Gianluigi Longari

Rientrato in forza al Newcastle dopo il termine dell'esperienza in prestito allo Sheffield Wednesday, in seconda serie inglese, il terzino italo-marocchino Achraf Lazaar, che in Serie A abbiamo visto all'opera con le maglie di Palermo e Benevento, sta cercando una nuova avventura, dato che non rientra nei piani tecnici del Newcastle. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il suo futuro è attualmente diviso tra un ritorno nella nostra massima serie, dato che lo cerca l'Hellas Verona, ed un'esperienza in Eredivisie, con la maglia dell'Utrecht.