Ufficiale Ricordate Lazaar? Giocherà a Dubai, ha firmato un biennale con l'Al-Ittifaq FC

Avventura a Dubai per Achraf Lazaar, terzino marocchino classe '92 che in Italia ha vestito le maglie di Varese, Palermo, Benevento, Cosenza e Novara. Attraverso i suoi canali social, l'Al-Ittifaq FC ha reso noto l'ingaggio del calciatore che nel corso della sua carriera ha giocato anche in Premier League con il Newcastle.

"Sono felice di far parte di questo gruppo e club in crescita. Voglio portare la mia esperienza e la mia mentalità vincente per aiutare il club ad essere promosso", ha detto Lazaar dopo la firma del contratto che avrà durata biennale. In basso l'immagine della sua presentazione