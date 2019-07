TMW - Hellas Verona, nuova offerta per Ciano. Con Crescenzi o Di Gaudio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due milioni di euro più il prestito di uno tra Alessandro Crescenzi e Antonio Di Gaudio. L'Hellas Verona non molla la presa per Camillo Ciano e nelle ultime ore ha presentato questa nuova offerta al Frosinone, che resiste perché continua a far sapere di non voler cedere il calciatore. E, di conseguenza, di volta in volta alza la sua richiesta.

Nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo summit per sbloccare la trattativa, anche perché Ciano vorrebbe misurarsi col campionato di Serie A. Ma al momento il Frosinone è irremovibile e s'è detto disposto anche a rinnovargli il contratto.