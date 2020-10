tmw Hellas Verona, offerta per Vieira della Sampdoria: prestito con diritto di riscatto

Ronaldo Vieira può lasciare la Sampdoria. Classe '98, il centrocampista nato in Guinea-Bissau ma di nazionalità inglese è finito nel mirino dell'Hellas Verona, club alla ricerca di un centrocampista centrale fa inserire nell'undici di Juric. Trattativa in corso proprio in queste ore: Vieira non è l'unico nome che sta valutando la società scaligera ma le sue quotazioni sono in crescita e in questo momento è in pole. I due club stanno ragionando sulla base di un prestito con diritto di riscatto.