tmw Hellas Verona, ora i riscatti: vicino Gunter dal Genoa, Borini può restare

Dopo una stagione al top, è l'ora delle conferme per l'Hellas Verona. Al lavoro il ds Tony D'Amico che col suo staff, nel quale è entrato anche Omar Milanetto, ha in programma summit di mercato per stabilire le strategie per i colpi da regalare a Ivan Juric. Sul tavolo tra le prime questioni c'è il riscatto di Valerio Verre, trattative in corso con la Sampdoria e per il contratto. Poi Koray Gunter: la conferma dal Genoa sembra a un passo. Il terzo nome è quello di Fabio Borini: contratto in scadenza, alla punta non mancano proposte ma è felice dell'avventura a Verona ed è pronto a sedersi al tavolo per restare. Intanto oggi ha fatto le visite Mert Cetin, in attesa di conoscere anche il futuro di Marash Kumbulla. Verona come uno dei nuovi centri del mercato.