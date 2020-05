tmw Hellas Verona, proposto Ismajli: in stand-by perché non piace a Juric

L'Hellas Verona con ogni probabilità non acquisterà Ardian Ismajli, difensore dell'Hajduk di Spalato e seguito con attenzione dal Torino. Il kosovaro è stato proposto nei giorni scorsi da alcuni intermediari, ma gli scaligeri hanno al momento messo in stand-by l'arrivo di Ismajli per il veto di Ivan Juric, tecnico che ottimamente conosce il campionato croato. Saranno comunque due gli arrivi per la retroguardia gialloblù.