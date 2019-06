TMW - Hellas Verona, Rrahmani ha firmato: superate le visite mediche

Amir Rrahmani è un nuovo calciatore dell'Hellas Verona. Manca ancora il comunicato ufficiale ma questa mattina - dopo aver sostenuto le visite mediche - il calciatore classe '94 ha firmato il contratto col club scaligero valido fino a giugno 2023.

Prelevato dalla Dinamo Zagabria, il nuovo volto della squadra di patron Setti è sbarcato in Italia nel pomeriggio di ieri. Poi la cena con il ds Tony D'Amico e da quest'oggi il via ufficiale all'avventura in Italia.