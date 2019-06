TMW - Bomba di Ospina: "Napoli piacerebbe a James. Aiuto De Laurentiis"

Fonte: Dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

David Ospina parte attiva nella trattativa che potrebbe portare a Napoli il numero 10 della Colombia James Rodriguez, trequartista attualmente sotto contratto col Real Madrid dopo due anni in prestito al Bayern Monaco. Alle domande dell'inviato di TMW, il portiere che nell'ultima stagione ha vestito per 24 volte la maglia partenopea ha così risposto alla possibilità di vedere con la maglia azzurra il suo connazionale".

De Laurentiis ha detto che faranno uno sforzo per James Rodriguez. Cosa ci puoi dire?

"Conosciamo il valore di James e cosa può rappresentare. Sarebbe ottimo poter contare con lui per raggiungere gli obiettivi che abbiamo".

Ti ha chiesto informazioni sul Napoli?

“(Fa spallucce, ndr) Allora vediamo… stiamo aspettando che prenda la sua decisione. E speriamo sia la decisione migliore per lui…”

Pensi che gli possa piacere l’opzione Napoli, con tutto quello che comporta per giocatori come lui, per grandi numeri 10 come Maradona?

“Sempre, sempre. Sa che è una grande squadra, e gli piacerebbe venire. Lui deve prendere la decisione per la sua vita e per la sua carriera, e che sia la miglior decisione”

Stai aiutando De Laurentiis nell’operazione?

“(Ride, ndr) Eh si… speriamo. Stiamo aiutando, vediamo quello che che possiamo fare. Però è James che prende la decisione”

Secondo te la decisione sarà dopo la Copa America o potrebbe arrivare già nel frattempo?

“Credo che adesso sia concentrato sulla Copa America. Penso sia più probabile dopo la Copa. Se succede qualcosa già prima sarebbe fantastico”