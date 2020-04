tmw I racconti dei protagonisti: “Al Liverpool tra i dubbi di Benitez e Macia”. Aquilani e i Reds

vedi letture

Grande talento, ma spesso falcidiato da infortuni che ne hanno limitato la carriera. Estate 2009, Alberto Aquilani vola in Inghilterra. Direzione Liverpool. “Una trattativa complicata, perché veniva da un infortunio e ingaggio e importo dell’operazione erano assai importanti”, dice per I racconti dei protagonisti di TuttoMercatoWeb Franco Zavaglia, agente che per anni ha accompagnato il percorso professionale di Aquilani. “La richiesta era un ingaggio da 5 milioni di euro per cinque anni. Il Liverpool era composto da Benitez e Eduardo Macia che avevano grande fiducia nel giocatore, ma avevano qualche dubbio legato alle condizioni fisiche perché il ragazzo veniva da un infortunio”.

E allora ecco entrare in gioco la figura del procuratore. “Ci riunimmo e la riunione durò circa sei ora, se non tutto il giorno. E così facendo leva sulla mia credibilità a livello mondiale dopo un giorno di attesa riuscimmo a concludere la trattativa: Alberto Aquilani firmò con il Liverpool per cinque anni”. In Premier League però, l’esperienza dell’ex centrocampista, non fu felicissima. “Fece poche presenze, negli anni successivi dovetti cercare di riportarlo in Italia. Un anno andammo alla Juve, poi al Milan e - conclude Zavaglia - alla Fiorentina”. Per Aquilani una carriera tra alti e bassi, oggi un nuova carriera per entrambi. L’ex centrocampista è nello staff tecnico della Fiorentina, Zavaglia dopo tanti anni al fianco di diversi calciatori ha scelto il percorso dirigenziale.