tmw Ibrahimovic è a casa Milan: a breve la firma sul rinnovo fino al 2021

Ci siamo: Zlatan Ibrahimovic è arrivato in sede a Casa Milan in questi istanti, per la firma sul rinnovo fino al 30 giugno 2021. Nel pomeriggio allenamento a Milanello per lo svedese, che sta per iniziare la sua nuova avventura in rossonero.