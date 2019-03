© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bayern Monaco vorrebbe Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico Madrid che ha rinnovato solamente un anno fa. L'esclusione dalla Champions League potrebbe far decidere al petit diable di cambiare a fine stagione, ma economicamente è un affare non proprio semplicissimo, nonostante che a caldeggiare l'acquisto ci sia un'icona come Franck Ribery: Griezmann percepisce 23 milioni di euro a stagione, più ha una valutazione ben oltre i 110 milioni che i bavaresi vorrebbero presentare come prima offerta.