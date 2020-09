tmw Il Milan pensa a Mirante come vice Donnarumma: la Roma cerca di blindarlo

Il Milan deve ancora trovare una soluzione con Asmir Begovic del Bournemouth. Ancora niente fumata bianca per la conferma dell'estremo difensore e per questo il club sta valutando anche altre ipotesi. La prima della lista porta ad Antonio Mirante che a Roma ha dimostrato di essere più di un'alternativa a Pau Lopez. I rossoneri apprezzano molto l'ex estremo difensore tra le altre del Bologna e per questo sarebbe lui il primo nome in lista. La Roma, però, lo considera incedibile ma deve prima riuscire a blindarlo rinnovando il contratto in scadenza nel 2021 prima di rifiutare definitivamente le proposte.