TMW - Il punto su Eriksen: il Tottenhan non molla, l'Inter in pressing

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen e il futuro. Un obiettivo inevitabile di mezza Europa, un giocatore per il quale il Tottenham non molla. La proprietà degli Spurs ha infatti fatto pervenire sul tavolo delle pretendenti la richiesta: 30 milioni di euro. Il numero uno del club, Daniel Levy, è inamovibile almeno in questi giorni. La situazione potrebbe chiaramente cambiare verso fine sessione, ma per adesso non scende nella valutazione nonostante il contratto del danese vada in scadenza nell'estate che verrà. Per questo, la cifra spaventa e non convince all'affondo nessuna delle pretendenti, consce che potrebbero versare parte di quel denaro nel futuro ingaggio da svincolato di Eriksen. Inter compresa.

Le mosse nerazzurre Mentre José Mourinho, nella conferenza stampa odierna, non si è sbilanciato sul futuro di Eriksen, dicendo addirittura che "non so se resterà", l'Inter resta alla finestra. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio vorrebbero chiudere subito l'affare ma la cifra chiesta dal Tottenham, come detto, blocca tutto. Servirà che gli Spurs riducano drasticamente le pretese, i nerazzurri saranno alla finestra fino a fine gennaio e da inizio febbraio proveranno a chiudere per l'estate col danese. Nel frattempo il Tottenham ha aperto anche ad eventuali offerte dalla Premier, anche dal Manchester United. Il danese non ha mai nascosto la sua ambizione di andare al Real Madrid, ma la sensazione è che stia ancora aspettando la proposta giusta, con PSG e Juventus altrettanto spettatrici interessate.