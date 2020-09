tmw Il punto su Suarez e la Juventus: tutto sul Pistolero. E l'esame è confermato

Luis Suarez e la Juventus, a fuoco lento ma con una direzione che le parti hanno deciso di prendere insieme. Barcellona compreso. Sulla questione buonuscita e indennizzo coi catalani non ci sono sorprese in vista: la volontà di Suarez e dei club collima, la soluzione è praticamente già trovata. Sarà un'operazione, se arriverà la fumata bianca sul passaporto, in stile Ivan Rakitic al Siviglia: cifra 'simbolica' e bonus legati agli obiettivi per i Culè. Suarez si libererà grazie alla collaborazione tra club e al premio alla firma. Una trattativa impostata, decisa, la parola d'ordine è "attesa". E se tra i club c'è fiducia, regna anche scaramanzia. Perché i tempi della burocrazia sembrano esserci ma non serve perder tempo.

Esame confermato Si terrà la prossima settimana. Confermato. Online, visto lo stop per Covid-19. Dopo l'esame per ottenere il B1, e dunque lo status di comunitario, verranno riaperte le pratiche al consolato per ottenere il passaporto. E per poter firmare un contratto di due anni a 10 milioni con bonus e premi con la Juventus.

Solo Juventus Suarez vuole solo la Juventus. Al momento è no all'Atletico Madrid, ipotesi paventata nelle scorse ore in Spagna. Le pratiche per il passaporto sono già pronte per essere riattivate e il movimento per fissare l'esame online con una struttura romana, i contatti continui coi legali del giocatore, raccontano solo una cosa. Suarez vuole la Juventus. La Juventus vuole Suarez.