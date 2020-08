tmw Il Torino è su Barak. Inserimento del Monza che ha ricevuto un no da Jajalo

Il Torino sta sondando la situazione di Antonin Barak, centrocampista centrale dell'Udinese che nella scorsa stagione ha giocato sei mesi a Lecce. Sul ceco si è inserito anche il Monza dopo aver cercato Mato Jajalo: il croato ha detto di no a un passaggio in Brianza - nonostante un contratto da 800 mila euro annui - perché non vuole andare in B.