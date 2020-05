tmw Inacio Pià: "Tissone vuole tornare, ne ho già parlato con un paio di club"

Membro della "Fedele Management", Inacio Pià, oggi ospite dei microfoni di TuttoMercatoWeb.com, parla di una trattativa che si augura di poter riprendere il prima possibile: "Spero di far tornare Fernando Tissone, di cui ho assunto la procura da poco come intermediario per l'Italia. Ha giocato in Portogallo l'anno scorso, al Nacional, e a gennaio avevamo concluso per il suo trasferimento a Portland, in MLS, prima che il Coronavirus facesse saltare tutto. Adesso sarebbe suo desiderio tornare in Italia e non ti nascondo che ho parlato anche con qualche club italiano prima del lockdown e dello stop ai campionati. Riprenderemo a fine stagione".