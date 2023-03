ufficiale Fernando Tissone torna in campo. L'argentino è un nuovo calciatore della Sangiustese

Undicesima squadra in Italia per Fernando Tissone. Dopo Udinese, Atalanta, Sampdoria, Maiorca, Malaga, Karpaty, Desportivo das Aves, Desportivo Nacional, Taranto e Paganese il centrocampista argentino nella giornata di ieri ha siglato il suo nuovo contratto come calciatore della Sangiustese, formazione militante nel campionato di Eccellenza marchigiana.