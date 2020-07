tmw Insigne: "Benevento merita questa gioia. Spero di avere qualche possibilità in A"

Anche Roberto Insigne, esterno d'attacco del Benevento, ha parlato dopo la festa per il primo posto in Serie B guardando anche alla prossima stagione: “Aspettavo questo momento da molto, abbiamo vinto il campionato con qualche giornata d’anticipo e non vedevamo l’ora di festeggiare con questo trofeo. Serie A? Dopo l’annata scorsa in cui abbiamo perso la semifinale in casa ci tenevamo a riprendere quello che avevamo perso. Mi aspetto un’annata positiva per il Benevento e la città che meritano tanto. E poi spero di avere qualche possibilità in più pure io”.