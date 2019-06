Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Lucien Agoumé si appresta a firmare per l'Inter e da pochi minuti è arrivato in Italia. Il centrocampista è sbarcato a Linate, come testimoniato dal video di TuttoMercatoWeb.com, e adesso svolgerà le visite mediche prima di diventare a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro.