tmw Inter, al lavoro per abbassare l'esborso per Sensi: il diritto di riscatto ammonta a 20

L'annata di Stefano Sensi è stata spezzata in due. C'è un prima e un dopo l'infortunio che lo ha bloccato per dal 7 di ottobre, quando sembrava essersi già preso il centrocampo dell'Inter in collaborazione con il croato Brozovic, fino al 21 dicembre, con solamente uno scampolo di gara in mezzo contro il Borussia Dortmund. Dopo questo periodo Sensi ha avuto poche possibilità per farsi vedere, ma è evidente come la ruggine fosse ancora da togliere rispetto alle stupende prestazioni viste precedentemente.

SI TRATTA SULL'ACQUISTO - Stefano Sensi è all'Inter in prestito, pagato 5 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Di fatto Inter e Sassuolo stanno trattando per capire quale possa essere la situazione e, ovviamente, un eventuale sconto sulla permanenza in nerazzurro. Nell'ambito della trattativa non è detto che non vengano inseriti alcuni profili giovani. Una scelta che in questo momento è dovuta all'emergenza Coronavirus, con la possibilità di inserire altri bonus in seguito a prestazioni individuali e di squadra.

