tmw Inter, avanti con il rinnovo di Lautaro: firma entro fine mese. Ci sarà una clausola anti-Juve

L'Inter pensa ai possibili ultimi colpi di mercato, soprattutto in uscita, ma già a partire da questa settimana i nerazzurri cercheranno di trovare la quadra anche sul fronte rinnovo di Lautaro Martinez. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nei prossimi giorni ci sarà infatti un incontro per limare i dettagli per il suo prolungamento fino al 2025. Confermata la volontà di inserire una clausola anti Juventus da 175 milioni di euro e molto probabilmente ne verrà inserita anche un'altra per il resto delle società, ma sarà più bassa. La firma del contratto del Toro è comunque prevista entro la fine di ottobre.