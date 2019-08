TMW - Inter-Cavani, non sarà il Matador a forzare la mano: il punto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessuna chiusura definitiva, ma nemmeno un'apertura all'Inter con annessa promessa di spendersi in prima persona per portare avanti la trattativa. Per il club nerazzurro, questi sono ancora i giorni di Romelu Lukaku, primo obiettivo per rinforzare il reparto avanzato. Mentre la Juventus lavora per convincere Paulo Dybala a trasferirsi a Manchester, in uno scambio che a quel punto sarebbe apparecchiato, l'Inter resta sullo sfondo e aspetta. Convinta che il si della Joya non sia così scontato e che, in caso di fumata nera, avrebbe ancora argomenti per chiudere l'accordo, magari con un rilancio dopo l'ultima datata offerta.

E Cavani? E' una pista da seguire. Ma ad oggi non è una trattativa, piuttosto una alternativa a cui l'Inter sta lavorando sottotraccia nei giorni in cui le attenzioni principali restano comunque concentrate sull'attaccante belga classe '93. Una pista che si potrebbe tramutare in trattativa solo in caso di fumata nera per Lukaku, ma trattativa che - come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni - sarebbe tutt'altro che semplice.

Non sarà il Matador a forzare la mano - Perché ad oggi il PSG lo considera un calciatore fondamentale per dare l'assalto alla prossima Champions League, nonostante un contratto in scadenza. E Cavani è consapevole del suo ruolo, un ruolo che non lo porterà a forzare la mano in prima persona per un trasferimento a Milano. Questo non vuol dire che il Matador direbbe no a un passaggio all'Inter: semplicemente, prima dovranno eventualmente trovare un accordo le sue società. Semplicemente, questi sono ancora i giorni di Lukaku, per il quale Marotta e Ausilio coltivano ancora speranze.