TMW - Inter, Conte vuole Lukaku. È pronto a esporsi ancora con lo United

Romelu Lukaku vuole lasciare il Manchester United. Ha detto sì all'Inter e non intende tornare indietro. Anche perché, nonostante Solskjaer ribadisca quanto privarsi di lui sia per i Red Devils tutt'altro che necessario, nonostante in questi giorni gli sia stata paventata maggior considerazione tecnica, Big Rom mai accetterà il ruolo di comprimario. Marcus Rashford (che dopo il rinnovo guadagna 300mila sterline a settimana) prossima stagione guiderà l'attacco dello United e non si tratta certo di una soluzione flessibile. Per questo motivo l'attaccante belga è disposto a esporsi ancora con il club perché abbassi le pretese (80-85 milioni di euro) di fronte a eventuali offerte ufficiali. Incontro o no in Inghilterra, l'occasione migliore perché l'affare decolli o, al contrario, subisca un blocco potenzialmente irreversibile sarà certamente la sfida di ICC, prossimo 20 luglio, a Singapore.

Lontano da occhi e orecchie indiscrete, con la regia e la diplomazia dell'influente procuratore Federico Pastorello, le dirigenze avranno tempo e modo di sedersi attorno a un tavolo per provare a sbloccare definitivamente la trattativa. Detto che senza un paio di cessioni importanti (Icardi e Joao Mario) Marotta e Ausilio - consapevoli dell'interesse più che concreto della Juventus - difficilmente potranno affondare sulla punta di origini congolesi, l'incrocio asiatico è comunque una grande occasione se si vuol fare davvero chiarezza. Lukaku, seconda scelta in Premier e Champions per mesi, poco rassicurato e per questo a disagio nel gruppo, resterà in attesa della fatidica data. Si allena e lascia nulla per scontato, nella speranza di poterlo presto fare con una nuova e stimolante maglia che lo metta al centro dei progetti futuri. Toccherà ai dirigenti interisti, quotidianamente pressati dal sergente Antonio Conte, fare in modo che sia a tinte nerazzurre. Con un occhio molto attento alle mosse della Juventus.