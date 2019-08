Fonte: Andrea Losapio

L'Inter lavora per portare Romelu Lukaku in Italia. Con il suo agente, Federico Pastorello, a Londra per vedere il Manchester United , due cessioni potrebbero aiutare i nerazzurri ad avvicinare le richieste economiche dei Red Devils, fin qui mai scese al di sotto degli 80 milioni di euro.

Colidio e Nolan verso il Leeds. L'Inter, per quanto raccolto da TMW, sta infatti trattando col Leeds la cessione di Facundo Colidio e Ryan Nolan, rispettivamente attaccante classe 2000 e difensore 1999 della Primavera. Un affare da 8-10 milioni di euro, vicino alla fumata bianca: per Colidio manca l'accordo sulla formula del trasferimento, per Nolan è in dirittura d'arrivo un affare a titolo definitivo. Soldi che l'Inter, a quel punto, investirebbe per alzare l'offerta nei confronti dei Red Devils per sbloccare la lunga trattativa legata al centravanti belga tanto richiesto da Antonio Conte.