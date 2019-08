© foto di Dimitri Conti

L'Inter non molla la presa per Romelu Lukaku. Il procuratore dell'attaccante belga classe '93, riporta 'Sky', raggiungerà Londra quest'oggi per un nuovo summit con i dirigenti del Manchester United e far sapere al club nerazzurro qual è adesso l'offerta giusta per spezzare le resistenze dei red devils.