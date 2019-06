TMW - Inter, distanza con Pinamonti per il rinnovo. C'è il Genoa

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter prova a blindare Andrea Pinamonti. Dopo la buona annata in prestito al Frosinone, i nerazzurri sono al lavoro con il suo agente, Mino Raiola, per rinnovare il contratto del giovane attaccante, attualmente in scadenza nel 2021.

Parti distanti. Pinamonti chiede un contratto quinquennale da 2 milioni di euro all'anno, l'Inter finora non è arrivata a queste cifre. Sul giocatore c'è il Genoa, che punta al prestito del classe '99, aiutato dai buoni uffici con la società nerazzurra. Non solo i rossoblù, però: l'interesse è alto e all'Inter sono arrivate diverse proposte, che la società di Zhang vuole valutare con grande attenzione.