Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter non molla la presa su Christian Eriksen. Il centrocampista del Tottenham, classe '92, è obiettivo caldissimo del club nerazzurro che vuole provare a chiudere entro tempi brevi l'affare. L'offerta di Marotta per gli Spurs è di 15 milioni più bonus, con possibili importanti sviluppi previsti già per la giornata di domani. L'agente del giocatore - arrivato oggi a Milano - domani è infatti atteso a San Siro in occasione della sfida di campionato tra l'Inter e l'Atalanta.