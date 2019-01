TMW - Inter, fatta per Soares. Domani le visite mediche

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo le informazioni raccolte da Tuttomercatoweb.com, l'Inter avrebbe già chiuso la trattativa con il Southampton per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto del terzino destro Cedric Soares. Il portoghese, classe 1991, dovrebbe sostenere le visite mediche nella giornata di domani. Il club inglese avrebbe dato il via libera ai nerazzurri.