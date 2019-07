Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Incontro nel pomeriggio di oggi tra la dirigenza della Fiorentina e quella dell'Inter. Un summit, quello avvenuto a Milano, per il quale è subito emerso il nome di Borja Valero, centrocampista spagnolo dei nerazzurri, che a Firenze ha scritto pagine importanti e sul quale nelle ultime settimane si è speculato molto circa un possibile ritorno in Viola. Un ritorno del quale, però, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione in Spagna, le parti non avrebbero parlato in maniera così decisa. Probabile, dunque, che l'attenzione di viola e nerazzurri si sia direzionata su altre possibili opportunità, come quella legata a Cristiano Biraghi, laterale cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, o quel Federico Chiesa sul quale le indicazioni portano a un futuro alla Juventus il prossimo anno.