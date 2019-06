TMW - Inter, fumata grigia per Agoume: c'è da battere Juve, City e Barça

Fonte: Da Milano, Alessandro Rimi

Per Lucien Agoume all'Inter non ci siamo ancora, ma le parti continuano a essere fiduciose. Secondo quanto raccolto da TMW, il Sochaux ha in mano offerte importanti da Juventus, Manchester City e Barcellona.

Il club nerazzurro è costretto a spingersi almeno a sei milioni di euro con i bonus. Se la trattativa dovesse proseguire nella direzione giusta, entro fine settimana il ragazzo sarà un nuovo giocatore dell'Inter.