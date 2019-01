TMW - Inter-Icardi, rinnovo vicino. Forbice 500 mila euro, balla la clausola

© foto di PhotoViews

L'Inter è molto vicina al rinnovo di Mauro Icardi. Una trattativa lunga, a tratti estenuante, perché il centravanti nerazzurro ora percepisce 4,9 milioni di euro e, dopo averne chiesto conto più volte al club, non aveva ancora avuto offerte per prolungare. La clausola rescissoria, da 110 milioni di euro, è valida solo per l'estate (e solo per l'estero) e quindi non c'è possibilità per nessuno di procedere allo scippo a gennaio, altrimenti tutto sarebbe stato molto più rapido.

L'APERTURA - Wanda Nara ha detto di essere "molto amica" con Marotta. Una presa di posizione chiara dopo le litigate, anche mediatiche, dei giorni scorsi. L'Inter dal canto suo è sempre stata confidente di prolungare il contratto, non a 9-10 milioni come richiesto ma a cifre inferiori. E infatti la proposta da 7 di Zhang è apparsa quasi idonea: la forbice non è molto ampia, perché un accordo a 7,5 (più bonus) sarebbe accettata.

BALLA LA CLAUSOLA - Il problema semmai è rappresentato dalla cifra per liberarlo. Come insegna Neymar, non è fantascienza che qualcuno arrivi con il malloppo pesante, pronto a togliere il calciatore all'Inter. Quindi impossibile pensare che ci sia una clausola da 150 milioni di euro. L'Inter vorrebbe addirittura eliminarla, pensando che anche 250 possano essere un rischio (o un'arma a doppio taglio). Questo è l'ultimo scoglio prima di poter celebrare il rinnovo, divenuto (quasi) formalità.