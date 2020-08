tmw Inter, in arrivo Males dal Lucerna. Operazione a titolo definitivo

Colpo in prospettiva per l'Inter. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club nerazzurro sta definendo in queste ore l'operazione per l'arrivo dal Lucerna di Darian Males, attaccante classe 2001. Operazione a titolo definitivo con il giocatore che sottoscriverà un contratto pluriennale.