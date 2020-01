Fonte: Dall'inviato a Milano, Raimondo De Magistris

Il futuro di Ionut Radu potrebbe vivere una giornata molto importante oggi. Perché Crescenze Cecere e Oscar Damiani sono nella sede nerazzurra per cercare di concludere la cessione del portiere, ora al Genoa, verso il Nizza. Discussioni in corso, dunque, in attesa di conoscere quali siano le intenzioni dell'Inter.