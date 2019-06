TMW - Inter, incontro in corso col Sochaux per Agoume. C'è anche l'agente

Fonte: Da Milano, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano aggiornamenti in merito alla trattativa tra Inter e Sochaux per Lucien Agoume. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club francese sta parlando in questi minuti con i dirigenti nerazzurri in un summit organizzato per sbloccare la trattativa per il centrocampista classe 2002. Presente anche Djibril Niang, procuratore del giovane giocatore. L'Inter ha già ottenuto l'ok di Agoume, mentre con il Sochaux l'operazione è ancora da sbloccare. A breve attesi aggiornamenti in tal senso.