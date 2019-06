Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di PhotoViews

L'Inter prova ad accelerare, ma su Lucien Agoume si registrano movimenti importanti dall'estero. Stando a quanto da noi raccolto, l'ennesimo inserimento del Manchester City per il talentuoso centrocampista francese non preoccupa Ausilio e Marotta: l'Inter conta di definire presto i dettagli per chiudere l'affare e oggi è tornata ad incontrarsi con Oscar Damiani, che rappresenta il giovane centrocampista francese per quanto riguarda l'Italia e lo farà nuovamente a breve, con l'obiettivo di convincerlo a scegliere i nerazzurri.