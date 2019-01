TMW - Inter, Keita convince: possibile contropartita per ridurre il riscatto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spalletti è soddisfatto del rendimento di Keita Baldé e, per riflesso, anche la dirigenza nerazzurra. Se non altro per quanto riguarda l'ultima parte del 2018. L'esterno senegalese, nonostante il ruolo di comprimario (zero presenze da titolare in Champions League) e alternativa di Politano, da fine novembre è riuscito comunque a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere interista, scendendo in campo 22 volte (7 dall'inizio, di cui 4 nell'ultimo mese) in tutte le competizioni. Certo, per trovare il primo sorriso ci ha messo un bel po’, con diverse prestazioni - va detto - sotto la sufficienza. Poi ecco la doppietta contro il Frosinone a San Siro, la rete di stinco rifilata alla Roma all'Olimpico e il gol da tre punti a Empoli nell'ultima gara dello scorso anno. Ad oggi perciò il bilancio è positivo. Ci sono però altri sei mesi e tre corsie disponibili (campionato, Coppa Italia ed Europa League) per accrescere il proprio peso in squadra.

Keita, che tra meno di due mesi compirà 24 anni, è sbarcato a Milano scorso agosto in prestito oneroso dal Monaco a 5,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 34. Dovesse essere esercitato entro giugno, per il giocatore è pronto un contratto quadriennale, magari con un ritocco verso l'alto al suo stipendio attuale di 3 milioni più bonus. In questo senso c'è fiducia totale, anche e soprattutto da parte del suo procuratore Roberto Calenda, nel pomeriggio in visita nella sede di Corso Vittorio Emanuele. L'Inter valuterà con attenzione i prossimi mesi ad Appiano dell'ex Lazio, nel frattempo proverà a discutere con il Monaco di un eventuale sconto (improbabile) o, meglio, del possibile inserimento di una contropartita (Karamoh?). In fondo si tratterebbe di un investimento importante se consideriamo che il ragazzo occupa una delle due caselle - insieme a Lautaro - destinate a elementi extracomunitari. Di certo c'è che la sua duttilità fa certamente comodo a Spalletti. Uno che dell'eclettismo, ormai da tempo, ne ha fatto un vero e proprio marchio di fabbrica.