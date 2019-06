Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime di mercato relative all'affare del giorno, quello che l'Inter vorrebbe chiudere per Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo molto ambito dalle società milanesi: in questo momento la società nerazzurra sembra aver fatto lo scatto definitivo, con una proposta al Sassuolo "alla Politano" che dovrebbe comprendere il cartellino di Andrew Gravillon (valutato 10) più un prestito con diritto di riscatto da ben 22 milioni di euro. Valutazione complessiva da 32 milioni dunque, più la priorità al Sassuolo in caso di separazione con i giovani Pompetti e Vergani, a testimoniare i rapporti eccellenti che continuano a esserci tra i due club.