TMW - Inter, la situazione Lukaku: prestito da 20 milioni, altro rifiuto

© foto di Imago/Image Sport

L'Inter sta cercando di sbrogliare la massa intorno a Romelu Lukaku, centravanti del Belgio e del Manchester United. Dopo aver cercato di inserire - senza successo - Icardi nella trattativa, i nerazzurri hanno provato con una seconda offerta, sempre di prestito. Venti milioni subito più il diritto di riscatto a cinquanta milioni.

LO UNITED NON ACCETTA PRESTITI - Da parte loro i Red Devils, forti del fatturato organico maggiore di tutti i club mondiali, non ha bisogno di cedere per soldi, ma non lo farà nemmeno per un titolo temporaneo. Così Lukaku potrebbe essere sì sbloccato, ma con una proposta da 75 milioni, probabilmente scontabili intorno ai 70. Insomma, l'Inter dovrà fare uno sforzo non indifferente per arrivare al belga.