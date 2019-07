© foto di Imago/Image Sport

75 milioni di sterline. Più o meno 83 milioni di euro: un intorno importante, che i Red Devils non vogliono certo mancare di molto per dare il placet alla cessione di un gioiello come Romelu Lukaku. L'Inter è arrivata a offrirne 70 con bonus dopo il summit formale di oggi tra Piero Ausilio e la dirigenza dei Red Devils. Una trattativa portata avanti dall'agente del calciatore e intermediario della trattativa, Federico Pastorello , che dunque dopo il contatto formale tra club sarà di nuovo al centro degli incontri tra Italia e Inghilterra proprio per cercare di limare le distanze. Lo United, peraltro, vorrebbe un pagamento quasi immediato mentre l'Inter continua a pensare di dilazionare in più esercizi la cifra, con obbligo di riscatto.