Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Joao Miranda è ancora tutto da scrivere e poco fa il difensore è arrivato nella sede del club nerazzurro per discutere con la dirigenza. Breve dichiarazione del brasiliano raccolta da TuttoMercatoWeb.com: "Non so cosa succederà, sono venuto qui per parlarne".