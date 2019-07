Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Radja Nainggolan, a differenza di quanto avvenuto nelle scorse sedute, ha preso parte questa mattina ad alcune sessioni tattiche che lo avevano precedentemente visto escluso insieme a Mauro Icardi. Non risulta ci sia però un cambio di rotta della società, nessun ripensamento. In questo senso, va considerata anche la temporanea assenza di Matteo Politano (che nel contempo ha interrotto gli allenamenti per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra) e, perciò, Antonio Conte potrebbe aver scelto occasionalmente di utilizzarlo. Il Ninja, ad oggi, va comunque considerato in uscita.