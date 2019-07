TMW - Inter, Nainggolan vuole restare in Italia: Cagliari e Samp due ipotesi

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sul futuro di Radja Nainggolan raccolte da TMW. Il centrocampista belga non intende lasciare l'Italia: non è una questione si soldi, in ritiro il giocatore ha dato tutto, ma l'Inter non ha mai mai cambiato idea sulla propria posizione presa da tempo. Sampdoria e Cagliari (la destinazione sarda è molto gradita al giocatore) sono due ipotesi, ma non le uniche: si ragiona sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato. L'obiettivo è incassare quei 28,5 milioni che attualmente pesano sul bilancio dei nerazzurri, ovviamente molto complicato considerato età e condizione fisica non eccellente del belga nel corso dell'ultima stagione a Milano.