TMW - Inter, Salcedo: "Verona? Stiamo lavorando, vedremo"

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eddie Salcedo, giovanissimo attaccante di proprietà dell'Inter, prossimo al passaggio in prestito all'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti davanti alla sede dell'Inter. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Stiamo lavorando, speriamo che possa andare tutto per il meglio.

Andare al Verona? "Vedremo, come detto stiamo lavorando. Mi alleno sempre al massimo, lavoro per farmi trovare pronto".

Cosa mi aspetto dal futuro? "Voglio allenarmi con costanza per guadagnarmi il posto".

I miei obiettivi? "Voglio giocare per far vedere cosa so fare".

Mister Conte? "Con il mister ci si allena molto forte. Io guardo sempre i miei compagni di squadra più grandi per cercare di imparare qualcosa da loro".

Futuro all'Inter? "Mi piacerebbe tanto tornare qui".

Esposito? "Sono davvero per lui, ho legato tanto con lui e gli auguro sempre al meglio. Siamo due ragazzi che vanno sempre avanti per realizzare il loro sogno. L'Inter per me è la squadra più forte".