L'Inter sta lavorando per anticipare la concorrenza e chiudere l'acquisto di Rodrigo De Paul, centrocampista offensivo di proprietà dell'Udinese. Protagonista finora di una grande stagione, l'ex Valencia può finire in nerazzurro: in questo momento c'è un incontro tra i club per cercare l'intesa, anche se la forbice è ancora abbastanza ampia.

RICHIESTA E OFFERTA - L'Udinese valuta 25 milioni di euro il proprio calciatore, mentre la proposta dell'Inter è ferma a diciotto milioni più delle contropartite che potrebbero essere il belga Emmers e Adorante. Sul calciatore ci sono anche Milan, Roma e Napoli, ma l'idea è quella di chiudere l'affare e lasciare per sei mesi il giocatore in bianconero.