© foto di Giacomo Morini

L'Inter sta puntando Cristiano Biraghi per la propria fascia sinistra. Con il possibile passaggio alla difesa a tre - con Godin, de Vrij e Skriniar - i nerazzurri cercano un'alternativa a Kwadwo Asamoah e il terzino della Fiorentina è in cima alla lista. Per arrivare al suo cartellino ci sarebbe l'intenzione di inserire, nell'affare, Yann Karamoh, francese ora in prestito al Bordeaux e che piace ai viola.