© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter è forte su Diego Godin. Come spiegato in mattinata (Qui l'anticipazione di TuttoMercatoWeb - Leggi la news, CLICCA QUI! ) Milan Skriniar può essere ceduto a giugno, con l'uruguagio come possibile alternativa, soprattutto se Joao Miranda dovesse lasciare il nerazzuro.

DUE OFFERTE - Inter e Manchester United hanno parlato con Godin, offrendogli un contratto da due anni. L'Atletico Madrid invece ha proposto un contratto annuale con opzione per il rinnovo per altri dodici mesi. I club hanno già parlato sia con giocatore che con l'entourage, ma non ci sono ancora situazioni decise. Quello che però sembra chiaro è che Godin, a luglio, cambierà casacca.