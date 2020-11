tmw Italia, domani non è prevista la presenza di Mancini a Coverciano

Roberto Mancini non sarà presente a Coverciano domani per la ripresa degli allenamenti dell'Italia dopo la sfida contro l'Estonia di questa sera. C'era una speranza per la presenza del Commissario Tecnico dopo i tamponi delle scorse ore, al momento non è previsto un suo ritorno. Sarà quindi la prima e l'ultima di Alberigo Evani come allenatore ad interim? Probabile che ne vengano effettuati altri, con Mancini che rientrerà in sella appena negativizzato.